Manoel Soares mostra carta de demissão da Globo e rebate acusações de assédio

O apresentador do ‘Encontro’ negou ter praticado qualquer conduta irregular dentro da emissora e ainda mostrou detalhes da sua demissão da Globo

Para acabar com o bafafá e as conversas distorcidas, Manoel Soares, matou a cobra e mostrou o pau. Aloca! O apresentador mostrou sua carta de demissão da Globo e ainda aproveitou para rebater as acusações de assédio nos bastidores da emissora. O jornalista nega ter praticado qualquer ato irregular nos bastidores.

“Essa vai ser a última vez que venho falar sobre esse assunto. Entre essas especulações estão denúncias de que eu teria tratado mal algumas pessoas, andado de roupão pelos corredores… Em relação a essas acusações que eu teria cometido dentro da empresa: se eu tivesse feito isso, eu seria demitido por justa causa”, explicou ele.

Manoel ainda completa: “Porque é assim que se age quando uma pessoa pratica assédio da maneira que as pessoas estão falando. E eu vou fazer algo que não me agrada, mas só para a gente encerrar esse assunto”, acrescentou Manoel, mostrando a carta.

“A minha carta de desligamento da Globo está escrito ‘sem justa causa’, ou seja, um desligamento de comum acordo. Se eu fosse culpado, seria por justa causa. Difamação é crime tipificado no Código Penal. Não quero voltar a falar desse assunto”, concluiu.