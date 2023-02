Manoel Soares fala sobre relação com Patrícia Poeta: “O carinho das pessoas não lhes dá o direito de serem hostis”

Apresentador do programa semanal da Globo disse que conhece a família da colega de trabalho e manda indireta para os fãs do seu trabalho

Se muitos acreditavam que Manoel Soares ia colocar fogo na fogueira em relação a sua história com Patrícia Poeta na apresentação do ‘Encontro’, se enganou. O apresentador contou, em entrevista a Veja, que conhece a família da sua colega e ainda mandou um recado para as pessoas que gostam do seu trabalho, dizendo que isso não lhes dá o direito de serem hostis.

“Conheço ela, conheço o filho dela e ela sabe que pode contar comigo para qualquer coisa profissional e pessoalmente. Fico extremamente grato com o carinho das pessoas, mas sempre digo que o carinho que elas têm por mim não lhes dá o direito de ser hostil com ninguém”, disse.

Vale ressaltar que o apresentador foi anunciado como novo participante do ‘Papo de Segunda’ do GNT. O que muitos pensaram é que ele deixaria o ‘Encontro’, mas ele explicou que vai permanecer no programa semanal na Globo.