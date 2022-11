Manifestante não consegue impedir caminhão de passar na barreira e fica pendurado em movimento

O homem só aceitou descer da frente do caminhão após alguns minutos, já estando longe do local da manifestação.

Tá, acho que esse pessoal já perdeu total noção dos limites. Está circulando na web um vídeo onde um manifestante bolsonarista encontra-se preso a um caminhão que conseguiu furar a barreira feita pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, na cidade de Caruaru, em Pernambuco.

O vídeo, que tem quase 2 minutos e 20 segundos, foi gravado pelo motorista do caminhão e mostra um manifestante agarrado no para-brisa do caminhão que está em movimento.

Enquanto grava o vídeo, o condutor do caminhão relata: “O cara subiu aí e disse que não vai descer, parei para ele descer e não descer”.

Após quase dois minutos de vídeo, já estando longe do local onde a manifestação está acontecendo, sinaliza para o motorista que está cansado, pedindo para que ele pare o caminhão.

Em resposta a essa sinalização, o motorista questiona o bolsonarista: “Você vai descer? Vou parar ali para você descer, você descer, beleza?”. Balançando a cabeça, o manifestante responde às perguntas do caminhoneiro.

Antes de parar o caminhão, o motorista relata: “Não quero confusão, eu estou trabalhando. Saí da minha casa, tenho três filhos, não quero problema, certo?”