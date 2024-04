Mani Reggo põe Davi BBB pra correr e dispara: “Como um passe de de mágica, passo a ser como um produto”

Gentee, que babado fortíssimo! Após todos os burburinhos envolvendo a sua relação com o campeão do BBB24, Davi Brito, na noite de ontem (20), Mani Reggo utilizou as suas redes sociais para confirmar o fim do seu casamento com o ex-BBB.

Visivelmente decepcionada, logo de cara, Mani afirma que soube do fim de seu casamento através das entrevistas que o baiano deu após sair do reality show, dando a entender que não chegou a se encontrar com Davi.

“O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual prateleira que deverei estar”, declarou.

Por fim, Mani agradece todo o carinho e apoio que o público lhe deu e ainda está lhe dando nesses últimos meses.

“Sou Mani, a mulher que vocês conheceram e que secaram as minhas lágrimas nos momentos mais difíceis, que me aplaudiram, que me fizeram crescer, e me redescobrir-me. A gente sabe e sente a verdade não só nas palavras mas nossos gestos. Gratidão”, finalizou a agora oficialmente ex-mulher do ex-BBB Davi Brito.