Mani Reggo comemora o aniversário do pai de Davi sem ele

Oi? Que história é essa? Mani Reggo esteve no aniversário do pai de Davi, vencedor do BBB 24. O que chama a atenção é que nas fotos ela aparece sem a presença do vencedor da edição, reforçando a crise que os dois possam estar vivendo no relacionamento.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mani publicou alguns cliques do aniversariante com seu bolo de aniversário. Em seguida, ela apareceu reunida ao lado da família, que se encontrou para comemorar o aniversário de Demerval em celebração íntima. Davi, no entanto, não compareceu à festa.

Vale lembrar que segundo o jornalista Leo Dias, o pai de Davi desaprovou as atitudes do filho com Mani Reggo e decidiu morar com a cozinheira em meio à confusão familiar. Demerval teria se envolvido na confusão ao ver que Davi acusou Mani de usar sua imagem para se promover.