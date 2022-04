Descubra o segredo da troca de roupas da Mangueira na Sapucaí

Perfil do Tik Tok mostrou como foi feita a troca de roupas da comissão de frente da escola

Não podemos negar que a comissão de frente da Mangueira arrasou no Carnaval de 2022 com uma troca de roupas impressionante. A troca de roupas dos integrantes do carro alegórico acontecia em um piscar de olhos, tipo mágica. Eu fiquei super curiosa para saber como tudo isso aconteceu e pude ver tudinho no Tik Tok.

O perfil de Victor Maia mostra todo o trabalho que os integrantes tinham dentro do carro para que a magia acontecesse. E você se engana se acha que o único trabalho era a troca de roupas, para que tudo saísse perfeito, muitas manivelas tiveram que girar manualmente.

Eu amo o TikTok porque os caras da Mangueira já postaram o segredo da troca de roupa pic.twitter.com/AYvxnoKovH — Henrique Brazão 💌☭ (@minerobrazao) April 25, 2022

Se você ainda não viu o efeito que o trabalho de dentro do carro dava para quem estava de fora, separei um vídeo que dá para ver perfeitamente a troca quase que instantânea.

Pra quem como eu, tbm ficou curioso pra ver por fora pic.twitter.com/yDNAs1wJKo — Keving Stoned 🏴😷 (@kevingstoned) April 26, 2022

Vale lembrar que a performance já foi premiada com o Estandarte de Ouro, maior prêmio do carnaval carioca, concedido há 50 anos pelo jornal O Globo aos melhores da festa.

A escola homenageou três mangueirenses, sendo eles: Cartola, Jamelão e Delegado. E Priscilla Mota, coreógrafa da comissão de frente da agremiação, contou ao G1 que a troca se deu por vários truques e muito ensaio. Ímãs eram usados para segurar a primeira roupa e os fundos falsos escondiam a roupa puxada pelos integrantes que estava abaixo do carro.

Arrasaram demais, e tudo saiu perfeito, imagino quantos ensaios não foram necessários para levar a perfeição.