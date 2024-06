Mamma Bruschetta ganha alta da UTI

A apresentadora Mamma Bruschetta segue internada no hospital São Luiz Itaim em SP para se recuperar da pneumonia após realizar uma broncoaspiração, em informações dadas pela sua assessoria, foi informado que ela está melhor.

Do dia 12 de junho adiante, Mamma passava por uma insuficiência cardíaca na UTI do hospital, nesta segunda-feira, a assessoria da apresentadora informou que a famosa saiu do tratamento mais forte e já está em um quarto.

O Hospital São Luiz Itaim, da Rede D’Or, informa que a paciente Mamma Bruschetta recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue internada em um leito de (QUARTO) para tratamento de infecção respiratória e insuficiência cardíaca descompensada. Segue recebendo toda a assistência médica necessária, com quadro clínico estável e sem previsão de alta”, informa o texto.

Em seu instagram ela comemora sua melhora. Vejo abaixo:

“Vim agradecer a todos os votos de recuperação que recebi de seguidores, amigos, parentes, gente que tava preocupada comigo. Graças a Deus, já estou em casa, já tive alta, já estou trabalhando! A quem interessar possa: Mamma Bruschetta voltou!”, concluiu a artista.