Mamma Bruschetta fala sobre o processo de inserção de seu nome social em seus documentos

A atriz revela que nunca foi atingida por nenhum tipo de preconceito.

Amores, infelizmente, vivemos em um mundo que ainda é muito preconceituoso, cheio de intolerância (política, religiosa, econômica) e que fica cada vez mais evidente a importância de termos pessoas que gerem uma representatividade para as minorias, não é mesmo? E é claro, que um grande exemplo de toda essa representatividade é a icônica, atriz, apresentadora e humorista, Mamma Bruschetta.

Durante a sua participação no podcast “Horóscopo na Band”, que é apresentado pelo astrólogo André Mantovanni e pela repórter Amanda Caroline, a atriz contou detalhes sobre como foi o processo para inserir o seu nome social em seus documentos, pois, para quem não sabe, nos documentos, o nome de Mamma, até 2021, era Luiz Henrique.

“Eu era conhecida com esse nome. Nada mais justo. E foi por causa do banco. Meu gerente falou: ‘Escuta, por que você não põe o seu nome no seu cartão?’, ‘Mas pode?’, ‘Pode!’. Aí saiu uma notícia de que eu tinha feito a passagem do nome, que eu tinha me tornado trans, mas não foi isso”, contou a apresentadora.

Ela conta que ao ser reconhecida no local onde realizou a troca de nome nos documentos, foi super bem recepcionada e conta que fez questão de homenagear a família de seus pais em seu nome, ficando então da seguinte forma: Mamma Bruschetta Piccirillo Henrique.

Ao ser questionada sobre como teria lidado com o preconceito, em um mundo tão cruel, Mamma afirmou nunca ter sentido preconceito e ainda brincou: “O máximo que ouvi de hater foi: ‘essa gorda chata. Essa velha’. Também acho que sou gorda, meio chato às vezes e sou velha. Então não tem nada que me ofenda. Enfrentei mais na infância, no colégio, o bullying”,

Aproveitando a oportunidade, Mamma relembrou um pouquinho da sua história na televisão, ressaltando alguns momentos antes da fama que foram de extrema importância para a sua carreira. “Fui a primeira pessoa a fazer um papel feminino em uma revista eletrônica de manhã. Eu fazia a Condessa Giovanna, que criei para o TV Mix. Depois essa mesma personagem apresentou o programa junto da Astrid Fontenelle e o Serginho Groisman. A Hebe me convidou para o programa dela, fui fazer o Show de Calouros, e fiquei famosa”.