Mamma Bruschetta continua internada e sem previsão de alta

Apresentadora está tratando una hernia umbilical estrangulada e segue internada em São Paulo

Ai gente, meu coração já está na mão com essas cirurgias de Mamma Bruschetta. A nossa querida passou por uma cirurgia de hérnia, mas voltou a ser internada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para tratar um sangramento. O boletim médico informou os fãs que ela segue internada sem previsão de alta no momento.

“O problema foi corrigido por meio de uma cirurgia. Um novo procedimento foi necessário no segundo dia de pós-operatório devido a uma hematoma em parede abdominal. Hoje, ela encontra-se em bom estado geral, lúcida e recebendo os cuidados cl´pinicos”, informou.

Melhoras, Mamma, minha amiga querida, volta logo que estou sentindo saudade!