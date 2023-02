Mama Bruschetta revela porque foi demitida do programa Silvio Santos: “Com razão, né?”

A apresentadora conta que faltou em uma gravação do programa para trabalhar em outro local.

Quem é que não lembra da icônica presença da apresentadora Mama Bruschetta no quadro ‘Jogo dos Pontinhos’, do programa Silvio Santos? Pois bem, em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, que é apresentado pelo Rogério Vilela, Mama revelou por qual motivo foi demitida do programa.

Após ficar três anos participando semanalmente do programa do dono do SBT, Mama afirma ter cometido um erro irreparável, que acabou custando o seu emprego no programa.

“Tivemos aquelas férias do fim do ano. Justamente quando ia voltar o programa, uma pessoa do Paraná me contratou para fazer um evento numa rádio – e era justamente no primeiro dia de volta. Aí falei: ‘e agora, o que eu faço?’ Eu faltei”, confessou a apresentadora.

Em seguida, ela contou que ao voltar para a gravação do programa, ela não possuía mais o seu lugar na atração que vai ao ar todos os domingos, mas que devido a sua boa relação com o Silvio ela voltou algumas vezes ao programa para participar de outros quadros.

“Me mandou embora com razão, né? Não teve nem explicação. Ele nem quis me ouvir. Mas ele sempre gostou de mim, tanto que outras vezes me convidou para ir ao programa, [onde] fiz outros quadros”, revelou Bruschetta.