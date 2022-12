Malvino Salvador garante que continuará sendo da oposição de Lula: “Nunca pensou no Brasil”

Ao contrário dos extremistas, o apoiador de Bolsonaro se mostra disposto a dialogar.

Finalmente alguém entendeu que aceitar a derrota não significa apoiar o vencedor. Em entrevista ao Notícias da TV, o ator e apoiador de Jair Bolsonaro, Malvino Salvador, afirma que será crítico diante do novo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o artista, o partido é muito autocentrado, deixando o Brasil em segundo plano.

“Essa é e sempre foi a minha grande questão contrária às atitudes do PT. Na minha opinião, o PT sempre pensou no partido, nunca pensou no Brasil”, afirmou o ator.

Mesmo com o pé atrás como novo governo, Malvino afirma esperar que o partido pense na sociedade e faça boas escolhas. “Espero que faça boas escolhas pensando no Brasil como um todo e não no partido. Isso é o que tem que se pensar.”

O ator acredita que, em todos os anos que o PT esteve no poder, o partido teve ótimas oportunidades de fazer coisas boas pelo país, mas acabou desperdiçando todas elas. “O Lula chegou a ter 85% de aprovação nacional no mandato dele. Tinha a faca e o queijo na mão para transformar o Brasil positivamente.”

Ao contrário dos extremistas, que até hoje estão revoltados com o resultado das urnas e realizando ações antidemocráticas, Salvador, mesmo sem apoiar o futuro presidente, se mostra disposto a dialogar. “Eu sempre penso que o confronto de ideias é muito bom. Concordo com isso parcialmente ou não, sim ou não, vamos ponderar

Ainda que o novo mandato nem tenha começado ainda, o ator se mostra ansioso para as próximas eleições presidenciais. “A gente vai entender o que é que vai ser para tentar fazer uma escolha boa daqui a quatro anos, nas próximas eleições.”