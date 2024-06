Malu Mader volta as telinhas para interpretar novo affair de José Inocêncio em Renascer

AI QUE TUDOOOO!!!! Depois de quase 8 anos longe da TV Globo, a maravilhosíssima atriz Malu Mader topou participar da trama rural das 21h. De acordo com informações, a atriz atuará em seis episódios da novela, além disso, a duração da personagem dela pode ser mudada e até mesmo aumentada na história.

A famosa dará vida a uma personagem chamada Aurora, que terá um belo de um romance com José Inocêncio, feito por Marcos Palmeira.

Está previsto que a nova personagem vá ao ar em Renascer a partir do dia 9 de julho, permanecendo na trama rural durante seis episódios, dando muito entretenimento e suspense aos telespectadores, já que o fazendeiro mal se separa de Mariana e já paquera outra.