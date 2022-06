Maju Mazalli esclarece print com chamadas de Lipe: “Não existe mais nem a possibilidade da minha parte”

Seguidores do FBI conseguiram tirar a tarja preta que tampava o nome do contato donos das ligações às 7 da manhã para a influenciadora explanando o relacionamento de Ya e Lipe

Tá achando que o que é postado no Twitter não vira notícia, Maju Mazalli? É minha filha, um kikiki desses a gente ama! A influenciadora postou ontem (21) um print de ligações de “alguém” às 7 da manhã, os seguidores tiraram a tarja que tampava o nome da pessoa e descobriram que era Lipe. Vale lembrar que o muso tem um relacionamento com a Ya Burihan.

As 7:00 da manhã, não tinha superado?! UÉ 🙄😂 pic.twitter.com/rrUyQM2f3F — Maria Júlia Mazalli (@majumazalli) June 21, 2022

A influenciadora comentou em um post sobre o caso na página Gossip do Dia. “Gente, chega ser engraçado, jamais imaginaria que alguém fosse tirar esse trem preto em cima do nome kkkk, postei no Twitter, porque lá só falo isso aí mesmo, merda e coisas aleatórias! Sobre Lipe, não existe mais nem a possibilidade da minha parte, mesmo. Sobre Ya, estamos muito bem resolvidas hoje, não existe essa rivalidade que alguns de vocês ainda criam aqui, é isso”, escreveu.

Parece que mesmo Ya dizendo que está sem um pingo de paciência e que tem gente que só se nascer de novo, ela vai carregar, mais uma vez, esse relacionamento que mais parece uma novela. Afe!