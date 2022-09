Maitê Proença sobre sexualidade: “Na minha cabeça é uma pessoa, só isso”

Atriz voltou a falar sobre sua sexualidade, mesmo após polêmicas

Maitê, Maitê, vai com calma que o bicho pega nas mídias e a senhora sabe disso melhor que nós, fofoqueiras de plantão, né? A loira voltou a falar sobre sua sexualidade, revelando que gosta de pessoas, independente do gênero.

“Todo esse auê com a questão de ser uma pessoa do mesmo sexo, na minha cabeça não é assim. Na minha cabeça é uma pessoa, eu gosto daquela pessoa e pronto. O gênero pode não ser tão prioritário. Porque aquela pessoa tem uma complexidade, tem várias características, além do fato de ser uma mulher como você”, disse a atriz em entrevista para Angélica.

Para quem não sabe Proença disse tempos atrás que se sua ex-parceira, Adriana Calcanhotto, fosse homem seria melhor. O comentário foi definido como ofensivo para a comunidade LGBTQIA+.