“Mulher velha incomoda”, dispara Maitê Proença

Em entrevista para a Veja Rio, a atriz contou que as mulheres estão perdendo o medo de envelhecer

Com diversos projetos, uma pandemia é uma história marcada por diversas questões, como abuso e assassinato. Maitê Proença é um exemplo que vive em meio a nós como um arauto de esperança. Hoje, com 64 anos, avó e namorada da cantora, Adriana Calcanhotto, a atriz está prestes a lançar um livro, ‘O Pior de Mim’.

Adriana Calcanhotto e Maitê Poença (Foto: Reprodução)

Em entrevista para a Veja Rio, Maitê pode falar um pouco sobre como as mulheres mudaram sua visão sobre envelhecer. “A mulher velha é um troço que incomoda, mas isso precisa ser dito, devemos quebrar esse paradigma. Por que o mundo é contra uma mulher envelhecer se ela tem mais conhecimento? Se tem mais a oferecer?Se ela tem mais entusiasmo e disponibilidade que uma menina de 20 anos deprimida ou que uma mulher de 40 estressada? Acho que isso tudo está em discussão agora porque as mulheres estão perdendo o medo de se sentir velhas”, disse.

Maitê Proença: “mulher velha incomoda” (Foto: Reprodução)

A atriz, que retorna ao teatro com sessões presenciais a partir de 25 de março, conta sua preocupação com os dias atuais, dizendo que o público não engoliria um espetáculo para baixo depois de uma pandemia, mas reafirma que quando se intitula uma mulher velha a plateia estremece, principalmente as mulheres.

Como de fato começamos a ver uma mudança nas mulheres. Nós não temos medo de envelhecer, e uma hora ou outra a idade bate à porta e pede licença para toda juventude. É natural, não podemos negar que o tempo passa.

Arrasou amiga, beijos.