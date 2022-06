Maitê Proença faz revelação sobre Adriana Calcanhotto: “Queria que ela fosse homem”

Em entrevista para a revista JP, a atriz ainda disse que a comunidade LGBTQIA+ não gostaria da sua declaração

O que? Deu a louca na Maitê Proença, só pode! Em entrevista para a revista JP a atriz fez uma declaração pra lá de bombástica sobre sua relação com a cantora Adriana Calcanhotto. A loira ainda disse que a comunidade LGBTQIA+ e as feministas poderiam não gostar do que ela tinha a dizer, mas ela estava sendo honesta.

Eu queria que ela (Adriana) fosse homem. Para essa atividade sempre gostei mais de homem. Mas ela é mulher, gosto dela e aceito isso. Sei que as feministas e os LGBTs não vão gostar do que acabei de dizer, mas, honestamente, é assim, entendeu? Posso experimentar algo diferente para estar com ela” disse a atriz em entrevista à revista JP.

Vale lembrar que as duas estão juntas há pelo menos um ano, mas assumiram o namoro apenas no fim do ano passado. Só acho que se não está bom, parte para a outra, não fique ocupando a moita e dando declarações ofensivas nos veículos, falei tô leve!