Maite Perroni comenta sobre ser a mais “apagadinha” do RBD: “Não nos incomodam”

A cantora respondeu alguns comentários que diziam que ela e Dulce Maria seria backing vocals de Anahi

Viiish! Alguns internautas não deixaram de dizer que Dulce Maria e Maite Perroni são como backing vocal de Anahi do RBD. Diante do questionamento de alguns haters, dizendo que as duas seriam mais apagadinha da banda, ela respondeu à altura e disse que os comentários não as incomodam, afinal, não combinam com a realidade.

“Esses comentários não nos incomodam e não combinam com nada do que estamos vivendo. Existem tantas coisas bonitas acontecendo que não vamos ler e nem dar atenção pra isso, porque não é importante”, respondeu, dizendo que a banda está focada somente nas coisas positivas que estão acontecendo.

“Eles [comentários] não são importantes e o real é o que estamos vivendo cada noite com cada um que nos acompanha”, completou a atriz.