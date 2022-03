Medo: saiba quem é o homem que persegue Maisa Silva

Diego Renan, grava vídeo bizarro para atriz e assusta fãs

Não tá fácil nem para Maisa Silva, quem dirá para nós. Ao postar foto ao lado do seu fã número 1, João Gomes, a atriz começou a receber vídeos, de forma indireta, de Diego Renan, um perseguidor que se diz “fã” da apresentadora. Os verdadeiros fã de Maisa a alertaram e ficaram com medo.

Maisa e João Gomes postam fotos juntos (Foto: Reprodução)

“Vou te achar” ameaçou o homem em foto da apresentadora ao lado do cantor, João Gomes. E não para por aí, em vídeos o maluco se declara para a estrela. “Por que a Maisa fica dando atenção para esse idiota, eu faço tudo que eu posso fazer para chamar atenção da Maisa, mas não, ela não dá atenção”, disse Diego em vídeo.

O perseguidor ainda questiona e diz estar irritado, porque a atriz não responde os comentários dele e não dá atenção para o que ele faz por ela. Diego ainda teve a audácia de comentar em uma foto dela pequena: “sempre linda”, escreveu.

De acordo com o site Istoe, em um dos conteúdos deletados por Diego ele conta que tudo começou quando Maisa terminou com seu ex namorado, Nicolas Arashiro, fator que transformou a vida do perseguidor em um “inferno”.

Desde então ele persegue a apresentadora nas redes e chega a fazer o uso de conotações sexuais. “Você me deixa louco” e “Meus olhos se enchem de lágrimas quando vejo seu rostinho inocente”, escreveu o perseguidor.

>>>Stalker

Aquele que segue obsessivamente outra pessoa, vigiando sua rotina, sendo essa perseguição insistente e podendo resultar em ataques ou agressões.



É isso que esse homem está fazendo com a Maisa. Espero que as medidas cabíveis sejam tomadas o mais de pressa possível. pic.twitter.com/hEu8sdDYtr — ✦http: Ludmilla✦ (@IAM_LUDMILLER) March 21, 2022

Segundo informações do portal Dol, Diego Renan, perdeu sua o uso de suas contas, que foram deletadas pela plataforma após denúncias de fãs e amigos que se preocupam com a atriz.

Não é de hoje que nossas beldades passam por coisas parecidas. Paolla Oliveira já passou por algo parecido, espero que fique tudo bem Maisa. Beijos!