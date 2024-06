Maisa Silva é contratada pela Globo para interpretar vilã

Genteeee, logo após 4 anos da sua saída do SBT, Maisa, a queridinha de Silvio Santos, fecha contrato com a TV Globo e atuará na nova novela das 18:00, que irá ao ar ainda neste ano.

Quatro anos após se demitir do SBT, a ex-apresentadora do Bom Dia & Cia, finalmente assinou um contrato com a TV Globo para participar da nova novela das 18:00 da emissora, que terá o nome de Garota do Momento, a novela será estreada em breve. Essa será sua primeira vez atuando como vilã. Em seu instagram, animada, ela compartilha a novidade.

“Finalmente posso contar pra vocês que: SIIIM, vou fazer a próxima novela das seis da Globo”, conta a atriz em um vídeo em que aparece segurando o roteiro do primeiro episódio da nova novela,com direção artística de Natalia Grimberg, assinada por Alessandra Poggi e com direção geral de Jeferson De.

Por meio de notícias dadas pela Globo, Maisa será um empecilho para a protagonista da trama, que será ambientada nos anos 1950. A história acompanha a caça de sua mãe e os obstáculos para ser alguém na vida. A personagem de Maisa virá para atormentar a principal e atrapalhar os planos de sua inimiga.

Confesso que estou até agora sem acreditar. Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa”, disse a vilã de ‘Garota do Momento’ em entrevista ao Gshow.

A ex-contratada de Silvio Santos, abandonou o SBT em 2020, bem no auge de sua carreira. Ela estava tentando entrar em um talk show, onde famosos disputavam a tapa uma oportunidade para participar. Além de ter vários espectadores, o salário era super alto.

Após quase 14 anos trabalhando na emissora, Maisa decide se demitir para viver experiências novas. Depois disso, ela investiu no cinema e fechou contrato com a Netflix, onde atuou como protagonista na série ‘De volta aos 15, uma das séries mais vistas da plataforma.