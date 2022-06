Mais que amiga, friends: Maisa encontra Selena Gomez

Apresentadora ainda contou que a cantora a chamou de ‘Mamá’

Maisa está acima de nós e não podemos negar, afinal, até Selena Gomez já conhece a fama da gata aqui no Brasil. Duvida? A apresentadora postou o vídeo do momento em que dava um abraço e batia o maior papo com a atriz que está estrelando a série de sucesso ‘Only Murders in the Building’ e ainda contou que foi chamada de ‘Mamá’.

“Querem saber o que ela falou quando me viu? “Hi Mamá”. Não tô zoando. Eu nunca vou me esquecer disso”, escreveu Maisa no Twitter.

O encontro foi muito comentado pelos fãs da apresentadora, afinal, ela parece ser amiga de anos de Selena, conseguindo conversar sem nem gaguejar.

