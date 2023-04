“Mais um erro grotesco do Presidente”, afirma Felipe Neto, ao discordar de um posicionamento do Lula 

Além do Youtuber, o filho do presidente da República também utilizou as redes sociais para discordar de seu pai.

Amores, todas as pessoas que tiveram o mínimo de acesso à informação no período eleitoral do ano passado sabem que o empresário e youtuber Felipe Neto foi um apoiador declarado do nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, porém, como ele mesmo sempre disse, não é por apoiar o Lula nas eleições que ele deixaria de ser crítico e discordar com o governo do candidato, e é exatamente isso que o youtuber fez ontem (18).

Tudo começou quando o presidente da República, em uma reunião a respeito da segurança nas escolas, onde foram debatidos os diversos antentados que vêm acontecendo nas escolas do nosso país, afirmou que alguns jogos de videogames influenciam as crianças a aprenderem a matar.

“Não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. Os games estão ensinando a molecada a matar. Pode ser que tenha uma raríssima exceção que não faça isso, mas eu duvido que não tenho um moleque de 8, 9, 10, 12 anos que não esteja habituado a passar a maior parte do tempo jogando essas porcarias. […] E tudo isso resulta nessa violência no meio de crianças”, afirmou o filiado do PT.

Porém, a sua opinião não foi aceita por um de seus principais apoiadores durante as eleições. Em seu Twitter, Felipe afirmou que a análise que foi feita pelo Lula é rasa e que sua afirmação foi um “erro grotesco”.

Lula está errado. Essa análise é rasa, ultrapassada e não reflete a realidade.



Mais um erro grotesco na comunicação do Presidente.https://t.co/2Oz7APuvVh — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) April 18, 2023

Vale ressaltar que não foi só o youtuber que discordou do posicionamento que Lula fez a respeito dos games. O seu próprio filho, Luis Cláudio Lula da Silva, chefe do executivo, também utilizou a sua conta no twitter para rebater a generalização que foi feita pelo pai.