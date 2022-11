“Mais um dia normal no Brasil, que obviamente não foi favorável para mim”, dispara Ludmilla

Cantora movia um processo de racismo contra Val Marchiori desde 2016 e a decisão disse que o comentário foi para o aplique do cabelo

Lud ficou possessa com a decisão da justiça diante do processo que a gata movia contra Val Marchiori que disseminou comentários racistas contra o cabelo de Ludmilla. A decisão declarou que o comentário falava do aplique de Lud e não so seu cabelo em si, além de estar sujeita a opiniões e críticas. Na ocasião, Val comparou o seu cabelo a uma palha de aço, no carnaval de 2016.

Mais um dia normal no Brasil, galera! Vcs lembram daquele processo de racismo que corria na justiça desde 2016 pq uma senhora branca falou que meu cabelo parecia bombril? Pois então, no ano passado saiu a decisão da justiça que obviamente não foi favorável pra mim. Sem novidade! — LUDMILLA (@Ludmilla) November 3, 2022

“Hoje, tive o desprazer de saber que, além de ter que arcar com as custas do advogado dela, estou sendo processada pelo advogado contratado pela minha antiga gestão, e, provavelmente, serei obrigada a pagar ele também. Uma grande ironia, justo no mês da consciência negra. Não há o que celebrar”, escreveu.