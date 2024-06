Mais de 40 cães são envenenados na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Meu Deus! Contei para vocês o caso de Cauã Reymond com seus cachorros envenenados, mas acontece que muitos cachorros estão sendo envenenados na Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. De acordo com o G1, 6 morreram.

Após as denúncias, a Comlurb, empresa de limpeza urbana da capital fluminense, realizou uma lavagem pesada nas ruas da região.

A suspeita é que uma substância tóxica tenha sido colocada pelas administrações dos condomínios da área nos canteiros para evitar a proliferação de ratos e insetos e isso tenha causado o envenenamento dos cachorros.