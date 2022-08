Mais da metade dos brasileiros acreditam que o país possa ser hexacampeão

De acordo com o Datafolha, 54% dos brasileiros acreditam que a seleção trará a taça para o Brasil

Nunca poderão nos dizer que foi falta de confiança, porque os brasileiros apoiam firmemente a seleção brasileira e defendem os jogadores com unhas e dentes. De acordo com a pesquisa do Datafolha, 54% dos brasileiros acreditam que o Brasil seja hexacampeão na copa deste ano.

Eu não sou muito ligada a futebol, disso vocês sabem, mas eu quero muito ver o Brasil erguendo a taça lá no alto e comemorando a vitória nos campos, sinto que a gente precisa disso, apenas.

Será que vem aí? Pelo visto a torcida está grande para que o Brasil traga a taça para cá. Tô junto nessa!