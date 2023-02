Maíra expõe infidelidade de Gui durante o programa: “Você estava fazendo eu crer que o problema era eu’”

Depois de mostrar sua nova namorada, a ruiva soltou o verbo e disse que ele estava se relacionando com outra quando ainda participava do programa.

Pai amado! O pau quebrou no Casamento às Cegas e as minhas fofoqueiras do Leblon amaram ver o circo pegar fogo na edição. Maíra revelou um possível caso de traição da parte de Gui, dizendo que ele estava se relacionando com uma terceira pessoa enquanto ainda participava do programa.

“Doeu muito sair do programa, e ter que descobrir que a menina que eu pegava mandando mensagem pra ele era uma pessoa que ele estava [flertando] … Guilherme, eu vi você olhando o instagram dela. Eu não quero expor outra mulher por causa de um homem, a minha questão é unicamente com você”, afirmou a ruiva.

“Eu te colocava em um pedestal, eu achava você uma pessoa incrível, mas acima de tudo, eu te considerava meu amigo. E sair daqui e descobrir que eu passei por tudo isso e estar acontecendo algo paralelo a isso… Se você tivesse chegado e me falado, eu ia falar ‘olha, agora essa confusão toda se clareou na minha cabeça, porque até agora você estava fazendo eu crer que o problema era eu’”, completou a participante.

Vale lembrar que os dois desistiram de formar um casal antes de subir ao altar. Gui usou as redes sociais para apresentar a nova namorada e desmentir Maíra, dizendo que sua nova namorada foi quem deu suporte quando ele saiu do ‘Casamento às Cegas’.

Gui, de Casamento às Cegas Brasil, apresenta nova namorada pic.twitter.com/gwpxui4kL3 — Só Mídias (@MidiasSo) February 3, 2023

Maíra não abaixou diante das contra acusações de Gui e foi para as redes sociais, dizendo que se lembrava da moça que ficava mandando mensagem para ele. “Estavam gravando story em Curitiba, no mesmo lugar, numa viagem que ele comprou enquanto ainda estava no programa com data para logo depois do casamento e comentando na foto dela como se já tivessem se assumido”, disse ela.

Cansada de ser chamada de maluca e de ser perturbada com esse assunto, Maíra expõe que, após o episódio de reencontro, o ex lhe mandou mensagens com diversos xingamentos, as quais foram mostradas para a produção do programa.