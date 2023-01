Maira Cardi revela qualidade que procura em marido: “Mesmos sonhos e princípios que eu!”

Separada de Arthur Aguiar, musa fitness, soltou o verbo nas redes e disse o que espera do seu futuro marido

Está solteira, na pista e roteando. Maira Cardi saiu do casamento com Arthur Aguiar já está dando indícios que busca um novo marido para chamar de seu. Não pensem que ela aceita qualquer um, porque o novo pretendente precisa ter os mesmo sonhos e princípios que ela.

“Para eu me casar de novo, tem que ser realmente alguém com os mesmos sonhos e princípios que eu! Anota as qualidades: acredite muito em Deus, inteligente, divertido/leve, bem-sucedido (porque não quero ninguém inseguro). Que trabalhe no mesmo universo que eu, que ame família, que ame trabalhar, que não seja mão de vaca e que seja acelerado como eu ou fico comigo mesma”, disse.

Vale ressaltar que ela foi extremamente criticada por passar o Natal com Arthur mesmo estando separada do vencedor do BBB. Afe!