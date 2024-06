Maíra Cardi revela problema de saúde após a gravidez: “Adoeci severamente”

Maira Cardi abriu o coração e contou que ficou severamente doente após dar à luz a Sophia, fruto do seu relacionamento com Arthur Aguiar. A influenciadora contou que foi difícil enfrentar o puerpério e os desafios da “nova vida”.

“Eu tive uma depressão pós-parto violentíssima, que teve relação direta com meu sono ruim. Sophia acordava a noite inteira de hora em hora, e eu não tinha ninguém para me ajudar. Passei um ano sem dormir e adoeci severamente! A falta de sono contínuo gera diversas doenças. Repare que, nesse caso, eu dormia, mas dormia de forma fragmentada, e dormir de forma fragmentada é o mesmo que dormir pouco ou quase nada”, afirmou ela.

Além disso, ela contou que a falta de sono mexeu com seu nível de açúcar no sangue. “No meu caso, eu não engordei porque na época eu era crudívora e só comia frutas e legumes crus, impossível engordar dessa forma. Mas meus exames de sangue pareciam de uma pessoa diabética. Como pode? Meu açúcar no sangue estava alto pela falta de sono!”, contou.