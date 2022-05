Eita atrás de vish! Paulo André recusa presente de Maira Cardi e dá unfollow na coach!

O atleta não quis o quarto dado pela influenciadora ao seu filho, PAzinho

Lembra que enquanto Paulo André estava na casa do ‘BBB22’, Maira Cardi fez a boa samaritana e disse que ia dar um quarto completo para PAzinho, filho do atleta? Pois muito que bem! Ao que tudo indica, ele RECUSOU o presente, viu?

o filho do PA vai ganhar um quarto completo da maira como forma de gratidão a amizade dele com o arthur que lindo pic.twitter.com/y4nF8TPxkC — ؘ (@tuitamanda) April 8, 2022

No último sábado, (7), o atleta deu unfollow na coach no Instagram, o que alimentou ainda mais os rumores de que as coisas não andam bem. Aliás, no programa ‘Altas Horas’, no mesmo dia, o ex-BBB contou que ainda não tinha conversado com Arthur Aguiar, após o reality show. Climão né?

Paulo André dá unfollow em Maira Cardi (Foto: Reprodução)

E segundo o jornalista Matheus Baldi, PA ficou agradecido pelo presente, mas entende que agora tem condições suficientes para montar o quarto do seu filho. Thays Andreata, mãe do filho de PA, concordou com a decisão do amigo — sim, eles nunca namoraram — e disse que não faria sentido a coach gastar com eles. Afinal de contas, assim como PA, Thays tem lucrado com publis em seu Instagram e está se conectando com a carreira de influenciadora — legal né?

Inclusive, o atleta está sendo bem agenciado e como o presente é de uma parceria entre Maíra e Grão de Gente, marca de decoração de quartos de bebê, ele poderia não postar em suas redes sociais para agradecer, o que ficaria chato. Pois ele tem assinado diversos contratos e tudo precisa passar pela avaliação de seus assessores. ‘Tá certo né gente? Ele não pode se prejudicar por causa de gente marketeira… Cala-te boca!