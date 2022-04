Cara de pau! ”Febre alta”, alega Maira Cardi sobre “confusão” ao dizer que Paulo André era casado!

É lógico que ela ia tentar se defender alegando algo bem surreal

Maira Cardi é uma máquina de vergonhas como deixo claro aqui. Ela usou seus stories na manhã deste sábado, (9), para se desculpar e explicar porque citou que Paulo André era casado ontem, (8).

“Ontem passei aqui com febre. Tô com febre altíssima nos últimas e por causa dela, dei um fora. Invés de falar “mãe do filho de PA” eu falei “esposa”. Por motivos óbvios, eu sei que ele não tem esposa, mas obviamente estou com febre e nem sabia o que estava falando”, se defendeu. Mas nunca sabe o que diz né?

“Quem se sentiu desrespeitado por isso, peço desculpas. Mas tenho uma ideia: quem se sentiu tão incomodado pelo meu erro, fazer uma doação de pacote de fralda?”, alfinetou a esposa de Arthur Aguiar. “Eu errei, mas quem fica reclamando, também deveria fazer uma doação, porque ao invés de falar coisa inútil, faz algo útil também”, encerrou.

Entenda: Ontem, (8), Maira anunciou uma doação de um quarto para o filho de Paulo André junto com uma marca de artigos para quarto de bebê e ao citar a mãe do PAzinho, a chamou de “esposa do Paulo André”. E agora vem se retratando com essa cara de pau! Ai Maira, quem não te conhece que te compre!