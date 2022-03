Maira Cardi para Luana Piovani: “Você está acostumada a fazer barraco por aí, eu também”, dispara

A atriz criticou a permanência de Arthur Aguiar no BBB22 depois de ter traído a mulher 16 vezes

Eita, mas quem é vivo sempre aparece, vocês acharam que Luana Piovani iria dizer o que queria e não iria escutar o chumbo grosso de Maira? Depois de criticar a saída de Jade no Dia da Mulher e a permanência de Arthur, depois de ter traído a mulher 16 vezes, foi a vez de Maira soltar o verbo nos stories.

A coach não teve papas na língua, mas começou comendo pelas beiradas. “O Big Brother não é um jogo de causas, é um jogo de jogadores, então você vai fazer o julgamento diante do jogador, do que aconteceu dentro do jogo”, disse.

E depois chegou no motivo dos seus stories, Luana. “Você está acostumada a falar o que quer, porque você é mulher para caralh*, você tem peito, você luta, e eu também. Se você for comprar uma briga aqui fora eu vou lutar, pelo meu marido e pela minha família”, posicionou Maira.

Maira Cardi solta o verbo após Luana Piovani falar de traições (Foto: Reprodução)

Pensa que acabou? Jamais, Maira tocou na ferida. “Luana, não gostei do seu posicionamento, você não tem boca para falar isso, você traiu também, e também saiu, você admitiu que traiu, inclusive você disse que se sentiu culpada. Quem tem telhado de vidro fica quieto. Então assim, você está acostumada a fazer barraco por aí, eu também”, concluiu.

Não satisfeita, a morena ainda colocou um print sobre a traição de Luana Piovani a Rodrigo Santoro. Quase não gosta de um mau feito, hein?

Eu amo, e acompanho tudo de pertinho (risos).