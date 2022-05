“Essa regra deveria ser aplicada a todos”: Maira Cardi elogia defesas para Juliette, mas alfineta haters de Arthur Aguiar

Impressionante como a coach sempre pega carona em tudo para ser sobre ela e o marido né?

‘Tava demorando, leitor(a), mas a Maira Cardi conseguiu pegar carona na polêmica de Juliette e Samantha Schmütz para ser sobre ela e o marido, Arthur Aguiar. Nesta terça-feira, (17), ela comentou sobre o assunto e defendeu a cantora falando sobre o marido.

“Desmerecer é sempre muito ruim, magoar os outros diz mais sobre você do que sobre os outros. Quando Lucas fala sobre Pedro, sei muito mais sobre Lucas do que sobre Pedro. Mas em geral, a galera que gosta de lacrar precisa de uma vida mais interessante do que a própria para poder falar. Se a vida do outro é pauta mais interessante, esse já é o castigo”, começou a coach.

Em seguida, a mãe de Sophia disse: “Juliette é uma deusa inquestionável! A unanimidade da doçura, carisma e personalidade dessa mulher é algo surreal! Dentro do que Juliette e todos os seus dons artísticos e humanos, o mais impressionante e o mais lindo é pregar o amor e a empatia. Amor gera amor e ódio gera ódio. Mas essa regra não pode ser aplicada somente a um e não aos outros! Essa regra precisa ser aplicada pelo mundo”.

E claro, que aí ela citou o marido né? Que o mundo tenha mais pessoas lindas e leves como Juliette que nunca fala de absolutamente ninguém e foi uma das poucas que em nenhum momento desmereceu Arthur. Muito pelo contrário! Respeitou e apoiou todo tempo. Se um dia teve uma opinião ruim sobre ele, guardou para ela. Tô achando lindo esse movimento dos artistas criticando as críticas, mas essa regra deveria ser aplicada a todos EXATAMENTE como Juliette faz e não quando convém”, encerrou Maira.

É, dona Maira Cardi, eu concordo! Mas ao contrário do seu marido, a vencedora do BBB21 pediu para que seus fãs não atacassem os outros participantes. Seu marido podia aprender com ela sobre empatia e respeito né? Pronto, falei!