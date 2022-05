Tudo às claras! Maira Cardi esclarece foto de Luisa Sonza: “Não usamos a foto original”

A coach riu da repercussão, mas foi tudo muito bem esclarecido por ela

Nesta quarta-feira, (18), Maira Cardi deu um basta na repercussão da foto do antes de Luisa Sonza no processo de emagrecimento da coach.

“Tô vendo uma muvuca sobre a foto da Luisa! Eu fiz a Luísa há muitos anos atrás e assim que ela estava começando a ficar mais famosinha a gente ajudou ela aí a fazer a transição de corpo internamente e externamente. E até hoje ela está cada dia mais deusa. Referente à foto, eu queria explicar que todos os artistas que a gente faz, a gente tem todo cuidado para não usar o arquivo pessoal nosso de fotos antes e depois deles”, explicou Maira.

A coach explicou que quando se começa o processo de emagrecimento ela tira diversas fotos de como a pessoa está e de diversos ângulos. E depois se toma um cuidado para que faça o antes e depois com uma foto retirada do Google que mostre como a pessoa estava — menos desfavorecida. “Quando a gente tira uma foto da pessoa de calcinha e sutiã, ela está a vontade e não está feliz com o corpo dela. Eu obviamente guardo as fotos para mim e minha equipe. Não quero expor a pessoa quando ela não estava bem”, explicou.

“E aí a minha equipe que toma conta de selecionar essas fotos do antes e depois, jogou no Google, apareceu aquela foto e ela usou aquela foto que não é da Luísa. Peço desculpas, obviamente que a responsabilidade é minha, a minha equipe sou eu, mas só estou explicando para vocês como funciona. De fato eu queria pedir desculpas, mas é isso, não usamos a foto original do artista em respeito ao artista”, finalizou Maira.

E ela está coberta de razão — pela primeira vez na vida — e deixou tudo bem esclarecido. Ponto para a Cardi dessa vez…