Circo de horrores! Maira Cardi expõe áudios da filha chorando de saudades de Arthur Aguiar!

A coach perdeu totalmente o senso e o discernimento! Não é possível!

Que Maira Cardi não tem um pingo de respeito com o próximo, isso está claro! Mas ela extrapolou nesta quarta-feira, (27), e expôs áudios da filha, Sophia, chorando de saudades de Arthur Aguiar. E eu te pergunto, leitor(a): pra quê?

“Gente, vou dividir algo muito importante com vocês, já que vocês fazem parte da trajetória do Arthur e parte do prêmio. Tem coisas que acontecerem por detrás dos bastidores e que eu não dividi por medo de vocês tirarem ele lá de dentro”, disse a marketeira que está usando a filha para comover os seguidores. E ainda pensou no medo do marido ser eliminado, é surreal! A coach disse que a filha chorou as noites todas e foi difícil para ela como mãe passar por isso.

Nos stories, Maira postou áudios que gravou enquanto a filha chorava, ao invés de consola-la apenas. Surreal como ela pensou e arquitetou isso possivelmente para usar como forma de exposição da filha e chantagem com Arthur né? Nos áudios, Sophia chora e diz que está muito triste com a falta do pai.

A menina ainda acusa Maira de não ligar para o pai dela e diz que está com raiva da mãe por causa disso. A mãe ainda pede que ela fale sobre o que ela está sentindo e Sophia diz que não quer falar sobre seus sentimentos e esbraveja. É impressionante o quanto ela chora de saudades e Maira explica que não mostrou mais o programa para ela a partir dali.

Depois escreveu um textão que se doou e que a trajetória do marido foi repleta de renúncias e dores com um louvor ao fundo. Será que esse ela escuta enquanto transa com Arthur? É sério, eu ainda estou MUITO chocada com a exposição que Maira fez da filha. Foi feio!