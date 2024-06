Maíra Cardi fala sobre filha chamar Thiago Nigro de pai: “Não invalida o Arthur”

Maira Cardi finalmente falou sobre a sua filha Sophia, com Arthur Aguiar. Vale ressaltar que ela ficou nos tablóides depois que sua filha chama Thiago Nigro, atual marido da influenciadora, de pai. Em participação do ‘Podcats’ na última quarta-feira, 5, a influenciadora disse que isso não interfere na relação entre sua filha e pai biológico.

A polêmica surgiu quando Sophia apareceu chamando o padrasto, também conhecido como Primo Rico na internet, de pai. Durante a conversa, Maíra decidiu detalhar o motivo para seus fãs. “A criança chama do que ela categoriza. Então ela olha e fala: ‘Bom, essa pessoa que está fazendo isso para mim ela está nesta caixa aqui’. Então foi uma coisa que aconteceu, ninguém obrigou. E se um dia ela quiser parar de chamar ele de pai, ela vai parar. Isso é uma decisão dela”, iniciou.

Maíra ainda defendeu seu marido e diz que ele sempre esteve presente na rotina de Sophia. “Acontece que ela mora com ele [Thiago], ela vê o pai biológico a cada 15 dias, e todos os outros dias, ela está comigo. O Thiago bota ela pra dormir todos os dias, leva e busca ela na escola, conta história, faz cócegas, dá mamadeira. Não tem como, aconteceu. Ela olha e fala: ‘Esse é o meu pai’. E isso não invalidada, de forma alguma, o Arthur. Mas é que ele está com ela todos os dias”, detalhou a coach.

A influenciadora ainda foi questionada se gostaria de ver Sophia chamando Jhenny Santucci, atual namorada de Arthur Aguiar e mãe do segundo filho do ator, de mãe. “Eu ficaria muito feliz, porque significa que a Sophia gosta muito dela. E de fato gosta, elas se dão muito bem, a Sophia fala muito bem dela, o que deixa meu coração muito confortável. Eu acho que todas as mães que amam os filhos, não existe nada mais importante do que ver o filho feliz. E se você quer ganhar meu coração, trate bem o meu filho”, esclareceu Maíra.