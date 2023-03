Maira Cardi está namorando: “Admiração foi o ponto de partida”

Coach da alimentação postou a notícia no seu Instagram ao lado de Thiago Nigro

Olha ela! Maira Cardi mostrou que a fila andou e está namorando o fundador do ‘O Primo Rico’, autor do livro ‘Do Mil ao Milhão’, Thiago Nigro. A coach da alimentação publicou no seu Instagram uma foto dos dois em um texto sobre o seu novo relacionamento.

“Muitos relacionamentos começam com a paixão avassaladora, mas para nós, a admiração foi o ponto de partida”, iniciou ela.

Miara ainda conta que eles descobriram valores semelhantes, gerando uma conexão muito forte. “Acreditamos que amar alguém sem admiração é como construir um castelo na areia, que facilmente desmorona quando a paixão acaba”, disse.

“E é importante mencionar que todas as nossas decisões sempre tiveram Deus como prioridade, buscando fazer a Sua vontade em nossas vidas. Acreditamos que somente assim podemos encontrar o verdadeiro propósito e sentido para a nossa união, e construir um relacionamento que seja abençoado e guiado pela vontade divina”, finalizou.