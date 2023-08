Maira Cardi e Thiago Nigro vão se casar em comunhão total de bens

A coach da alimentação foi convidada especial do PodC e não deixou de falar sobre o seu casamento com o empresário de sucesso no ramo dos investimentos

O casamento de Maira Cardi promete mexer com as estruturas das fofoqueiras de todo Brasil, mas o que a gente não sabia é que eles escolheriam se casar com comunhão total de bens, ou seja, se um dia vier divórcio o bafafá vai rolar solto. “Essa é a nossa decisão. Como que você se casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é para sempre, se você não casa em comunhão total de bens. Será que você acha mesmo que é para sempre?”, disse ela. Maira Cardi revela que casou com Thiago Nigro com comunhão total de bens: pic.twitter.com/G7CYCW0qKz — Portal de notícias @fifizando (@fifizandoofc) August 17, 2023 Ela ainda completa na entrevista: “Aí paramos para pensar e nós fizemos essa provocação. Foi uma conclusão recente. Como que você se casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é para sempre, se você não casa em comunhão total de bens. Será que você acha mesmo que é para sempre?“, explicou.