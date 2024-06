Maíra Cardi é tema de novo episódio de Má Influência, podcast da Wondery, apresentado por Maria Bopp e Babu Carreira

Estreia hoje o décimo primeiro episódio de Má Influência, podcast original da Wondery, estúdio de podcasts da Amazon. O programa desta semana aborda a coach e influenciadora fitness Maíra Cardi. Após participar da nona edição do BBB, Maíra se tornou uma figura conhecida entre os famosos pelos seus métodos de emagrecimento, já tendo ajudado personalidades como Anitta, Deborah Secco e Cleo. Com mais de 8 milhões de seguidores em seu Instagram, Maíra já se envolveu em polêmicas por conta de suas dicas alimentares, consideradas restritivas por profissionais e pelo seu conturbado relacionamento com o ator e cantor Arthur Aguiar.

Ao longo do programa, Maria Bopp e Babu Carreira traçam uma linha do tempo da vida de Maíra, da sua passagem pelo maior reality show do país à venda de programas de emagrecimento para milhares de clientes, além de abordar seus casamentos e separações que viraram pauta nos sites de fofocas e os processos, acusações e condenações por fraude e propaganda enganosa.

Má Influência está disponível em todos os serviços de streaming de áudio e no canal do Youtube da Wondery Brasil. O programa é inspirado em Scamfluencers, sucesso internacional que ganhou o prêmio Ambie de Melhor Podcast de Entretenimento em 2023, fala sobre o mundo dos influenciadores, tanto digitais quanto analógicos, que usaram sua fama de maneira questionável.

Serviço: Má Influência

Sinopse: O que acontece quando segundas intenções e pessoas influentes se encontram? Junte-se às apresentadoras Maria Bopp e Babu Carreira enquanto elas desvendam alguns dos casos mais inacreditáveis envolvendo influencers queridos. O programa será uma mistura de histórias internacionais e nacionais. O programa já contou as histórias do coach e influenciador brasileiro Pablo Marçal; a ascensão e queda de Lou Pearlman, criador do N’sync e do Backstreet Boy; e do escritor fantasma amigos de celebridades, como Winona Ryder, Madonna e Bono Vox.

Quando e onde: Má Influência está disponível em todos os serviços de podcast com novos episódios lançados às quintas-feiras.

