Maira Cardi quer pagar de boa moça, mas é bem dissimulada!

Quem acompanha a moça desde o ‘BBB9’, sabe muito bem quem ela é de verdade!

Nossa como a Maira Cardi é uma pessoa boa, né? A coach de Taubaté agora até quartinho doou para o filho de Paulo André! Mas aqui, na minha coluna, eu mostro a verdadeira face dela, porque eu não recebo salário para defender gente dissimulada.

Tudo começou lá no ‘BBB9’, quando esta Senhora participou. Desde aquela época, Maira tinha comentários extremamente gordofóbicos. “A TV engorda, por isso que as atrizes fazem regime. A Pri [Priscila] tem corpão, mas na TV ela fica enorme. Minha preocupação era essa. ‘Vou entrar e vou virar um elefante! Porque eu não sou magra’”, comentou com Ana Carolina. A sister ficou preocupada em como estava e Maira disse que ela estava bem, mas que parece bem mais gorda na TV. GENTE, É DESUMANO! E com seu plano de emagrecimento, depois que se tornou coach alimentar, teve diversos processos em seu nome por comentários ridículos a respeito de gordura e por receitar dietas sem ter embasamento para isso. Já que a moça nem tem Nutrição no currículo.

me as ana carolina sofrendo terror psicológico da maira cardi na casa de vidropic.twitter.com/NVMeG7L5FW — 🦈 (@paulawhos) March 23, 2022

Ainda no programa, Maira era toda, toda peitando Francine e a chamou de “burra” e que ela não era mulher o suficiente. E ainda, sorrateiramente, se jogava para Max, namorado da sister. Acredita? Depois levou 16 chifres merecidos…

O povo surpreso com a Maíra barraqueira realmente não assistiram uma das edições mais icônicas do BBB que ela protagonizou uma briga lendária com a Fran



saudade bbb9#bbb22



pic.twitter.com/ZCCGj5rNyC — jenny arthurizada ✨ (@jennytuitta) March 9, 2022

Tem também as idas e voltas com Arthur Aguiar, no qual ela alega que as voltas são devido a Deus e que ela soube perdoar todas as traições do ator com ela. Bondosa né? O pior é que ela acha que todas as mulheres deveriam perdoar, porque quem não perdoa é orgulhosa. AMOR-PRÓPRIO MEU AMOR!

Quando Maira Cardi foi mãe pela segunda vez, ela se envolveu em duas polêmicas com a filha, Sophia. A primeira foi em um vídeo no Instagram onde a filha está totalmente torta e com a cabecinha solta — sendo que ela era recém nascida — e em outra, um vídeo com a pequena com uma toalhinha no rosto tentando tirar por não conseguir respirar. Sofrível né?

Durante a Pandemia, ela foi extremamente preconceituosa ao dizer que no aeroporto, quando via alguém com os olhos puxados, já entrava em colapso por não saber de “onde vinha”. Dando a entender que os chineses quem transmitiam o vírus somente.

E só para contar mais uma! Recentemente ela fez um vídeo relatando o “estupro alimentar”. A influenciadora falou sobre pessoas que tentam empurrar goela certos alimentos, mesmo quando se diz ‘Não”, uma atitude definida por ela como “estupro alimentar”. E foi exatamente esse termo que reverberou negativamente. A gravação inicia com Maíra supostamente sendo forçada a comer uma torta, para, em seguida, dizer: “Estupro alimentar é quando a pessoa que você mais ama, que diz que mais te ama, a sua mãe, o seu marido, a sua melhor amiga, quer te empurrar goela abaixo aquilo que você disse ‘Não'”.

mano ela mandou um estupro alimentar?????? ALGUÉM PARA ESSA MULHER pic.twitter.com/NSuOsJg0Ue — celaena (@stacyvmin) March 2, 2022

E vocês ainda insistem em dar palco para ela? Por favor, né?