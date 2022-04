Ela faz a equipe dela! Maira Cardi revela que despediu toda equipe de Arthur Aguiar

Em bate papo pós vitória no BBB22, Arthur Aguiar ficou sabendo que sobraram apenas 3 pessoas da sua equipe inicialmente escolhida por ele

Não tem uma coisa que Maira Cardi não se meta, e na gestão do marido confinado, Arthur Aguiar, não seria diferente. A coach despediu toda a equipe do ator, sobrando somente três pessoas que foram escolhidas por Arthur antes de entrar no BBB. Chocados? Eu não!

“Sua equipe inteira foi despedida, mandei todo mundo embora. Você tem 50 pessoas trabalhando para você, pessoas novas, incríveis”, disse Maira em bate papo com o marido depois de sua vitória.

Arthur só segue o fluxo e fica com cara de paisagem quando descobre o que sua esposa fez com as pessoas que trabalhavam para o ator. Acredito que depois ele vá querer saber o motivo para a coach ter mandado todo mundo embora.

Será que mudaram os funcionários para a produção do documentário de emagrecimento de Arthur? Estou coladinha nos stories da musa para descobrir mais sobre.