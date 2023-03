Maíra Cardi desabafa sobre boatos de traição e afirma: “A primeira pessoa a saber foi o Arthur”

A coach de emagrecimento garante que jamais aceitaria trair ou ser amante de alguém.

Gente, após o empresário Thiago Nigro ter utilizado as suas redes sociais para falar a respeito dos boatos de traição envolvendo o seu nome e o de sua atual namorada Maíra Cardi, a coach também teve que utilizar o seu instagram para desabafar e falar sobre o assunto.

“Essa nossa relação sempre for transparente e é isso que eu quero construir com o respeito que eu tenho com vocês, quem eu sou, aonde eu estou. Eu devo muito a vocês e não será diferente daqui pra frente, apesar de o Thiago ser uma pessoa muito fora desse universo e não gostar e eu, sim, vou respeitar o fato de ele não gostar. Eu também não posso deixar de dar uma satisfação para vocês”, iniciou.

Maíra confirma o que foi dito por Thiago ontem (01), a respeito de ambos não acharem que estava na hora de expor ao público o que estava acontecendo, mas se sentiram obrigados devido a boatos distorcidos que estavam se espalhando pela mídia. Além disso, ela também garantiu que ambos estavam solteiros quando começaram a se envolver.

“Minha relação com ele acabou de começar, é muito, muito recente. A gente não queria ter postado ontem, não fazia planos disso. Queríamos postar daqui dois meses, queríamos respeitar o tempo para não machucar ninguém. Porém, somos pessoas públicas e as pessoas acabaram sabendo. Decidimos que deixar a narrativa na boca da fofoca seria ruim, afinal não devíamos nada a ninguém, não estávamos fazendo nada errado e estávamos, os dois, solteiros”, confirmou a gata.

A influencer conta que ao perceber que estava desenvolvendo sentimentos por Nigro, a primeira pessoa para quem ela contou foi seu ex-marido Arthur Aguiar, com a finalidade de não haver nenhum mal entendido com o mesmo.

“Ele [Thiago] respeita muito ela [Camila], é uma mulher incrível que, de fato, merece respeito.Tanto Arthur, quanto ela, não merecem um grão de dúvida. A primeira pessoa, antes de todo mundo, a saber quando meu coração começou a sentir algo pelo Thiago foi o Arthur. Mandei uma mensagem para ele, com todo o respeito do mundo”, revelou.

Logo em seguida, a coach revelou a dificuldade de ter uma vida pública e desabafou, deixando claro a diferença no tratamento que ela recebe do público comparada ao acolhimento que o seu ex-marido recebe, em situações semelhantes.

“Não tem como eu não dizer que não fico triste com essa situação. Porque eu fico muito triste. Quando eu vim aqui abrir meu coração pra vocês e dizer que eu estava na merda, que eu estava triste, vocês reclamam da falta de transparência que nós, influencers, têm. Mas quando a gente traz as tristezas e as angústias, a gente também é atacado. Não é fácil estar nesse papel, não é fácil abrir a nossa vida, mas a verdade é que os perrengues que a gente passa são iguais ao de vocês. Isso aqui não é uma novela, é vida real. Quando eu vim aqui e abrir meu coração, chorei, fui super acolhida pelas mulheres. E agora que eu venho dizer que estou feliz, eu também queria isso. Há duas semanas, quando surgiram boatos que Arthur estaria num novo relacionamento, ele foi super acolhido. Agora que eu coloquei que estão em um relacionamento, começam a levantar que era amante. Porque quando a mulher tem que ser amante, quando é homem está tudo bem”, desabafou a influencer.

Por fim, Maíra afirmou que sua relação com Thiago começou após o fim de seu casamento com o Arthur e o fim do relacionamento de Thiago com Camila Ferreira, se dizendo incapaz de cometer adultério e de ser amante, por saber a dor de quem é traído

“Não faria isso com outra mulher o que fizeram comigo, porque sei dessa dor. E não faria isso comigo, porque estaria construindo uma relação com uma base mentirosa. Não desejo isso para o meu pior inimigo. Quero, finalmente, deitar no meu travesseiro e ter a certeza de que a pessoa quer estar comigo porque quer. Isso é o que eu mais desejei a minha vida inteira”, finalizou Maíra.