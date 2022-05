No pulo! Maira Cardi pega Arthur Aguiar no flagra e desabafa: “Descobri coisas que Arthur esconde de mim”

A coach abriu o guarda-roupas do ator e achou… doces!

Nesta segunda-feira, (16), Maira Cardi revelou que descobriu mais uma traição de Arthur Aguiar! Calma, leitor(a)! Não é uma mulher e sim… DOCES! O Pãozinho esconde doces, bolachas e salgadinhos no guarda-roupas, acredita?

“Jesus amado! Descobri umas coisas que Arthur esconde de mim! Jesus amado! Olha isso que ele come dentro do guarda-roupas”, disparou Maira Cardi. No vídeo, ela mostra uma quantidade enorme de salgadinhos, doces…

Mas gente, francamente: o rapaz não pode comer o que ele gosta? Que tipo de relacionamento é isso né? É basicamente uma prisão sem grades…

Aliás, quem agora entrou para o programa de emagrecimento da coach — que não é nutricionista — foi Camila Loures. A influenciadora está firme no processo e inclusive postou que em um evento em Belo Horizonte só tinha salada em seu camarim. E detalhe: emagrecer 20kg em dois meses. Boa sorte e saúde para ela…