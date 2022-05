Arthur Aguiar teria traído Maira Cardi seis vezes pouco antes do ‘BBB22’; fãs negam

Segundo o jornalista Matheus Baldi, esse seria o motivo do afastamento do casal das redes sociais

Um babado abalou o mundinho das celebs nesta quinta-feira, (12), leitor(a)! Segundo o jornalista Matheus Baldi, Arthur Aguiar teria traído Maira Cardi antes do ‘BBB22’! Coitado, moço tão fiel né? E não foi só Baldi não…

Segundo o jornalista, Maira recebeu provas da derrapada no casamento durante o reality show, mas mesmo assim se manteve firme em apoia-lo. Parece que a conversa foi depois da vitória do ator e esse período fora das redes sociais é por esse motivo. Aliás, segundo ele, essa questão dela sempre frisar que fez parte da vitória dele é porque não divulgou a pulada de cerca enquanto ele estava no reality show da emissora do plim plim. Maira Cardi pediu esse afastamento das redes sociais — mesmo sabendo que perderia contratos — por estar muito abalada. Suuuuuper compreensível né?

E quer mais? O jornalista Guilherme Beraldo revelou em seu Twitter que não foi só uma pulada de cerca… foram SEIS! “Se for contar as traições do Arthur Aguiar semanas antes dele entrar no BBB vai faltar espaço no Twitter. Só em SP foram 4 e duas no RJ. Uma delas é uma atriz global”, disparou. MISERICÓRDIA!

Se for contar as traições do Arthur Aguiar semanas antes dele entrar no BBB vai faltar espaço no Twitter. Só em SP foram 4 e duas no RJ. Uma delas é uma atriz global — Guilherme Beraldo 📺 🏳️‍🌈 (@beraldotv) May 12, 2022

E claro que os fãs do ator se prontificaram a negar a traição, até porque eles vivem com o vencedor do ‘BBB22’ 24 horas por dia antes do programa para saber isso né? Pedidos como “deixem eles em paz” e “perseguição” foram alguns dos ditos por eles.

Quanta perseguição! Ele n está nas redes sociais propagando ódio e nem falando mal de ninguém, pelo contrário está vivendo sua vida ao lado da família e focando na carreira de cantor, mas essas pessoas q se julgam perfeitas ficam tacando hate nele, isso está se tornando doentio — Nevasca_02 |✨|🦊|🪬| (@02Nevasca) May 13, 2022

mentira. Se fosse verdade, contaria a história inteira. Traiu com quem? kd a fonte? Fake News é crime!!! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 12, 2022

só acredito no @euleodias e na @SoniaAbrao . Eles são jornalistas sérios e profissionais. — ✨ Jujuba do Arthur ! (@MariClaudya) May 12, 2022

A assessoria do casal não se pronunciou, mas segundo Léo Dias, eles não rebaterão a história e o jornalista ainda disse que odiar o ator virou “rentável”. Eita atrás de vish né? Mas se for verdade, com quem foi hein? A pergunta de milhões…