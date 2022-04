Maira Cardi disse que Arthur Aguiar já comeu muita porcaria! É, agora ele vai ser mais seletivo…

Ih leitor(a), estou falando só da questão do glúten tá? Calma

Dona Maira Cardi surgiu no ‘Bate Papo’ entre Rafa Kalimann e Arthur Aguiar nesta terça-feira, (26), após a grande final. Óbvio que ela estava com o nariz em pé, se achando a última coca-cola do deserto, né?

Começou já avisando para Arthur que demitiu quase toda a equipe do marido e que só haviam três pessoas da equipe inicial agora. E mais: que tem cinquenta pessoas trabalhando para ele no momento e que o tornaram campeão. A cara de Arthur para isso foi impagável! Eu sei que o divórcio vem até o fim do ano. Inclusive, a web também está aguardando esse divórcio e o exposed dos bastidores da votação, viu?

Maira Cardi falando que demitiu praticamente TODA equipe do Arthur aqui fora 🗣 #bbb22 #RedeBBB pic.twitter.com/06skGsZt8x — ғɪʟʟɪᴘᴇ ᴄᴏɴᴇɢᴜɴᴅᴇs  (@Fconegundes) April 27, 2022

ceis sabem que esse programa não acaba aqui, né? a parte dois vem aí com maira expondo tudo que rolou nos bastidores após descobrir a próxima traição. ela é organizado vai ter até dossiê dos robôs — #BBB22 Preta (@pretademaiss) April 27, 2022

E em seguida, Rafa Kalimann perguntou se ela vai liberar para que ele coma pão agora. E a resposta foi tão constrangedora que eu fiquei sem graça por ele. “Jamais! Não, nada de comer porcaria. Já comeu tudo de porcaria que devia comer na vida. Chega!”, disparou a esposa do Pão, dona Glúten. Mas fica calma, Maira! Agora ele vai ser mais seletivo, ganhou fãs, gente bonita torcendo, vai ser mais seletivo, ‘tá? Se sobrar tempo, ele fica com você também! Calma, gente! Estou falando de frequentar padarias, só isso…

E se você acha que vai se livrar do casal, esteja bem enganado, leitor(a)! Vai ter muita coisa vindo por aí…