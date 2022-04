Uepa! Maira Cardi declara rotina sexual com Arthur pós BBB e internauta dispara: “E se der tempo ele faz com você também Maira”

Eu amo esse povo da internet… E aí? Vai responder, Maira?

Sabe aquela frase: “Quem fala o que não deve, ouve o que não quer?”? É a frase da Maira Cardi, leitor(a)! A coach expôs uma resposta picante em seu Instagram e claro que quem está ligadinho no programa e no histórico de Arthur Aguiar soube rebater né?

É que um seguidor perguntou em sua caixinha de perguntas, quais seriam as expectativas da moça para o pós-BBB para contar o que rolou e ele não viu no programa e ela sem papas na língua respondeu: “Quais as expectativas de saída do Arthur, contar as principais informações ou deixar ele ver? Sexo, meu amor, de manhã, de tarde e de noite. Essas são as minhas expectativas, depois a gente conta, ele vê. Tanto faz”, respondeu a coach.

E nós sabemos o histórico de traições do Tuty né leitor(a)? Ainda mais agora que ele tem mais fãs ainda doidinhas para aumentar a cartela de amantes que o moço tem! E aí claro que um internauta chamado Thiago, disse o que o Brasil queria. Repostando a matéria sobre a declaração da moça, disparou: “E se der tempo ele faz com você também, Maira”, dando a entender que ele fará o mesmo com outras… Concordo com ele! Cala-te boca, Kátia!

e se der tempo ele faz com você também maira https://t.co/rLTvSGJFXd — thiago. (@euthiagof) April 19, 2022

E teve gente dizendo que tem dó da moça viu? “Eu fico muito triste por ela, porque assim que ele sair não vai demorar muito pra ele tá fazer o que fazia”, disse um internauta. Mas veio resposta de gente que pensa como eu: “Eu não fico não. É inteligente, antenada, rica e dá aula para outras mulheres. Se ela está nessa situação é porque é conveniente para ela. Você não acha que isso está sendo puro marketing, principalmente com ele vencendo o programa? Isso é jogada deles”, respondeu outro internauta.

Eu fico muito triste por ela pq assim que la sair n vai demorar muito pra ele tá fazer oq fazia — MCintosh (@Mcintosh278) April 20, 2022

Eu não fico não.

É inteligente, antenada, rica e dá aula para outras mulheres. Se ela está nessa situação é pq é conveniente para ela.

Vc não acha que isso está sendo puro marketing, principalmente com ele vencendo o programa ?

Isso é jogada deles.

April 20, 2022

Será que Maira responderá? Duvido! Ela sabe que é verdade…