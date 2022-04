Graças a Maira Cardi, Arthur Aguiar pode perder o BBB. Graças a Deus!

A esposa do rapaz mete os pés pelas mãos diariamente, incessantemente…

Sabe quem é a única pessoa capaz de tirar o prêmio do ‘BBB22’ das mãos de Arthur Aguiar? Sim, Maira Cardi, sua esposa! É impressionante o quanto essa mulher é totalmente sem noção e fora da casinha. Eu se fosse Arthur, quando saísse do BBB, pediria divórcio, porque ela só afunda o menino.

A última dela foi essa história de chamar a mãe do filho de Paulo André de “esposa do PA” e querer se promover dando um quarto para o filho do atleta como se fosse bom coração. Ô Maira Cardi, primeiro que o atleta é solteiro e segundo que você só está fazendo isso para argumentar que o rapaz não precisa ganhar o prêmio, simples.

Fora que ela já conseguiu criar treta com a ex esposa e com a atual noiva de Pedro Scooby. Primeiro foi com Luana Piovani, que disse não ter concordado com o público eliminando Jade Picon no lugar do Pãozinho. Então, Maira respondeu dizendo que se Luana arruma barraco por aí, ela também iria. Ainda expôs a traição de Luana quando estava com Rodrigo Santoro. Essa semana foi a vez de Cintia ser alvo da coach, já que ela só comentou que Scooby era paciente ao se explicar com Arthur e Maira foi cheia de deboche para cima da moça.

A Maira Cardi respondeu a Luana Piovani. AGORA A TRETA VAI FICAR BOA! 🔥 pic.twitter.com/lvYTRZtjis — Gio. 🧑🏽‍💻 (@GiovanneTeamBR) March 9, 2022

Aliás, em uma entrevista em um podcast, a moça disse que queria pegar o pescoço de Lais e torcer. Muito educada ela né? E ainda tem os vídeos que ela posta em seu Instagram como se estivesse na casa do ‘BBB22’. Já teve vídeo roubando pão, pegando Eliezer com Natália achando que era Arthur…

https://twitter.com/BBBonitao/status/1510499000658677760

https://twitter.com/vlucasrocha/status/1510682228333948937

Sinceramente? A pessoa que votar para Arthur ganhar esse programa está dando o prêmio nas mãos de uma mulher totalmente sem caráter. É isso que você quer leitor(a)?