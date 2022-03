Arthur Aguiar revela pedido de casamento a Maira Cardi com 4 dias de namoro e traições!

O ator contou que não tinha responsabilidade afetiva e o que fez mudar da água para o vinho

Arthur Aguiar usou a madrugada desta quarta-feira, (9), após se salvar do paredão para desabafar com Arthur Aguiar, Pedro Scooby e Paulo André a respeito do seu casamento com Maira Cardi.

Arthur Aguiar pede Maira Cardi em casamento com 4 dias de namoro (Foto: Reprodução)

Ao conversarem sobre a vida do ator, Arthur disse: “Quando eu topei entrar, o meu medo era ser julgado por um acontecimento que não me define, mas foi um acontecimento relevante. Eu sabia que se eu tivesse tempo, poderia mostrar para as pessoas que eu errei muito, mas não sou aquilo”. Em seguida, o ator revelou que errou com outras namoradas também, mas nunca teve responsabilidade afetiva para entender o dano que causava nelas, e revelou o que fez mudar: “Eu quis mudar pela minha filha, depois eu quis mudar por assistir a dor da minha esposa e entender que aquilo tinha responsabilidade minha, e por último, quis mudar por mim”.

Depois, o ator contou como conheceu Maira e disse que foi através das redes sociais, e que antes de segui-la já lhe chamou para sair. E que com quatro dias se conhecendo a pediu em casamento: “Estendi a mão para ela e disse: ‘você quer casar comigo?’, ela: ‘como assim?'”, contou para deleite de Paulo André e Scooby que vibraram com a história.

Maira Cardi se muda para o Brasil para ficar com Arthur (Foto: Reprodução)

“Eu juro por Deus, pela minha filha. Ela falou: ‘como assim? você está falando sério?’ e eu: ‘estou falando sério. Você quer casar comigo?’. Ela falou: ‘Quero. Tu é muito louco, tem quatro dias que a gente se conhece’. Ela: ‘você tem certeza do que você está falando?’ e eu falei: ‘tenho. Você quer casar comigo’ e ela falou: ‘quero'”, declara, que encerrou contando: “A gente se conhece em 25 de junho de 2017. No dia 29, 30, não lembro exatamente o dia, eu pedi em casamento. Aí, em dezembro de 2017 a gente casou no papel. Em janeiro, ela engravidou da Sophia e em outubro nasceu a Sophia”.

Que lindo né? Espero que ele tenha mudado mesmo…