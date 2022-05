”Tudo que ele come, mas eu não estou no menu”: Maira Cardi anuncia reality de alimentação de Arthur Aguiar!

A Padaria em peso vai comprar o reality show de emagrecimento será?

Antes de Maira Cardi atacar o pobrezito do Paulo André, ela anunciou o maior reality show de todos os tempos quiçá da vida toda! Um super reality show sobre a alimentação do seu marido, Arthur Aguiar! Vai perder, leitor(a)?

A novidade foi anunciada nesta sexta-feira, (13), e é cheio de coisa boa! Olha as vantagens do “30 Dias com Arthur Aguiar”: “Trinta dias com Arthur Aguiar comendo tudo que ele come, quase tudo, eu não estou no menu. Todas as delicias que ele come, emagrecendo! Você quer participar? Treino, cardápio e participar de um canal no Telegram que ele manda “bom dia””, contou Maira. E as vagas são limitadas viu?

Gente, mas quem vai ser doido de perder? Eu não estou recebendo bom dia de crush né? Então do Arthur e ainda emagrecer com ele, eu não vou perder jamais! Que sucesso esse reality hein? Cala-te boca!