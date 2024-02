‘Maior injustiça’, Rodrigo Mussi sobre sua treta com Viih Tube e Eliezer

Genteeee, acabei de saber por uma amiga que acabou de passar aqui em casa para falar sobre o que rolou no Desfile das Campeãs lá na Marquês de Sapucaí neste sábado (17). E parece que o ex-bbb Rodrigo Mussi foi um dos famosos a marcar presença por lá e ele aproveitou para falar sobre o fim da amizade com o casal Viih Tube e Eliezer e as acusações feitas nas redes sociais na época da briga durante uma entrevista exclusiva ao gshow,

“Foi a maior injustiça que já me aconteceu. Fiquei mal com aquilo, foi forte. O que fiz no Twitter não foi para eles, foi para uma pessoa famosa para quem eu tinha emprestado um dinheiro há 5 meses. Essa pessoa não me pagava e começou a fazer trabalho para a empresa [da polêmica]”.

Segundo ele, a quantia emprestada foi de R$ 80 mil. “Depois que emprestei o dinheiro, ela assinou com a empresa de apostas. Eu já tinha feito publicidade também [para a empresa de apostas], jamais falaria de alguém, não sou louco”.

O influenciador revelou que teve receio de não receber seu dinheiro de volta por conta da investigação policial feita com influenciadores que divulgavam o jogo de azar. “Fiz aquilo para a pessoa ficar esperta. Não foi para eles [Viih e Elizer]. A pessoa que estava me devendo viu a repercussão errada e me pagou na segunda-feira”.

Segundo o ex-BBB, ele não queria que a amizade tivesse terminado deste jeito. “Uma semana antes, tinha falado ao telefone com o Eli. As nossas vidas tomaram outros rumos, mas a Viih foi parceira, sou grato. Mas tudo isso foi um susto pra mim, chorei e fiquei mal”.

Ao ser questionado porque não ligou para o casal para esclarecer os fatos, Mussi disparou: “O justo não se justifica”