Maiara nega que tenha dado bronca em show após ser chamada de ‘calango seco’

Maiara desmentiu que tenha dado uma bronca em uma mulher durante o seu show em Floresta do Araguaia, no Pará, na sexta-feira (24), após ser chamada de “calango seco”.

Por meio de suas redes ela postou: “Maiara se irritou com uma mulher que estava jogando coisas no palco e colocando as pessoas em perigo. Ao contrário do que vem sendo veiculado, o motivo da ‘bronca’ dela não foi por algum apelido”, disse a fã. “Obrigada por explicar”, agradeceu Maiara.

Maiara tem sido duramente criticada por sua aparência, que está bem mais magra. Em março deste ano, ela chegou a dizer que estava pesando 47kg, e que já chegou no passado a 85kg.