The Voice Kids: Sai Gaby Amarantos, entra Maiara e Maraisa

The Voice Kids não começou a ser gravado ainda, mas já tem novidades quentíssimas do jeito que a gente gosta. A nova temporada do programa terá como juradas as rainhas da sofrência Maiara e Maraisa, que entram como substitutas de Gaby Amarantos.

A saída de Gaby do programa não tem treta, como a gente gosta, é por um único motivo, a gravação de ‘Além da Ilusão’, que pesou na agenda da cantora. Carlinhos Brown e Michel Teló seguem firmes como jurados da competição.

As gêmeas já foram convidadas para participar da edição passada, de acordo com o Notícias da TV, mas recusaram a proposta por causa da agenda que iria ficar cheia com o projeto “As Patroas”.

Infelizmente a morte de Marília Mendonça afetou o projeto como um todo, não sendo viável seguir com ele sem uma das partes, deixando a turnê para outro momento e vagas na agenda das irmãs que toparam entrar nessa de cabeça.

E como vocês devem estar pensando, eu estou amando a ideia, porque amo as gêmeas e a energia boa que elas transmitem. Vejo vocês no plim plim. Sucesso, gatas.